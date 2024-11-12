"الكاف" يُنظم لقاء المدربين والقائدات لتعزيز كرة القدم النسائية

عقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في مدينة الدار البيضاء، "لقاء المدربين والقائدات"، وهو حدث يُنظم في إطار منافسة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024 المغرب.

تُعد هذا الورشة جزءاً من مبادرة حوارية أطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في عام 2018، تهدف إلى تمكين المدربين والقائدات والمسؤولين، من التعبير عن آرائهم وتوصياتهم من أجل تطوير كرة القدم النسائية في القارة الإفريقية.

شهدت هذه الدورة حضور 8 أندية رائدة، من بينها نادي الجيش الملكي المغربي (المغرب)، نادي مسار (مصر)، إيدو كوينز (نيجيريا)، نادي البنك التجاري الإثيوبي (إثيوبيا)، نادي نسور المدينة (السنغال)، ماميلودي صن داونز وجامعة كيب الغربية (جنوب إفريقيا)، تي بي مازامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

افتتحت الجلسة النائبة الخامسة لرئيس "الكاف"، ورئيسة لجنة تنظيم كرة القدم النسائية، السيدة كانيزات إبراهيم، وأشارت إلى التزام "الكاف" المُتزايد في تعزيز هذه الرياضة.

قالت، كانيزات، في كلمتها: "هذه البطولة، بالإضافة إلى المشاريع الجارية، من استثمارات مالية ودعم هيكلي، تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة في المجال الرياضي على جميع المستويات. ومع ذلك، سيكون كل هذا عبثاً إذا لم نأخذ الوقت الكافي لفهم الواقع على الأرض. ولذلك، فإن مشاركتكم تعتبر ذات أهمية كبيرة. من خلال العمل معاً، يمكننا ضمان استدامة تطوير كرة القدم النسائية، واستجابتها لاحتياجات أولئك الذين يعيشون ويتنفسون هذه الرياضة يومياً".

يُمثل هذا اللقاء آخر جلسة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تُنظم تحت عنوان "لقاء مع مدربينا وقادتنا"، والتي تُعقد عادة بالتوازي مع البطولات الكبرى لكرة القدم النسائية، مثل كأس أمم إفريقيا للسيدات. أسهمت الجلسات الأخيرة في جمع توصيات هامة تم تنفيذها من قبل "الكاف" خلال الدورة 2023-2024، مما أدى إلى تحسينات ملحوظة في مجالات مثل البنية التحتية، التغطية الإعلامية، واحترافية الدوريات.

شدّدت، مسكيرم تاديسي غوشيم، المسؤولة عن كرة القدم النسائية في "الكاف"، على أهمية التغذية المرتدة، قائلة: "إجراء تبادل مباشر مع الفرق يسمح لنا بتطوير برامج تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية. لقد أدى هذا الحوار المستمر إلى نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة، مثل زيادة مشاركة الفرق في البطولات الكبرى، وإنشاء مسابقات جديدة، وإدخال إجازة تدريب مُخصصة للنساء، هدفنا هو فهم التحديات القائمة بشكل دقيق، من أجل الاستجابة لها من خلال مبادرات دعم وتطوير مناسبة".

حثَّ، راوول شيبندا، المسؤول عن التطوير الفني في "الكاف"، من جهته، المشاركين على تبادل آرائهم بحرية حول النجاحات والصعوبات التي يواجهونها.

خلال هذه الجلسة، أبرز المشاركون جوانب تحتاج إلى تحسين مستمر، مثل تعزيز المنشآت التدريبية، زيادة التغطية الإعلامية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات رعاية وتمويل أكثر قوة، تبادل المدربون والقائدات تجارب توضح كيف كان للتعديلات البسيطة تأثير إيجابي على الدوريات التي ينتمون إليها.