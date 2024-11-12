افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بقيام اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لافتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان، والسفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان الشقيقة بأسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية، وفى كلمة محافظ أسوان التى تم إلقاؤها على مسرح فوزى فوزى بكورنيش النيل تم الترحيب بالكوكبة اللامعة من فنانى الدول العربية والإفريقية للفنون التشكيلية والتلقائية والتراثية والمسرحية والموسيقية المشاركين فى المهرجان .

وأوضح أن أسوان منبع وملتقى الثقافة والفنون، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر قبلة لمختلف الفعاليات والأحداث الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والاقتصادية والسياحية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن زهرة الجنوب استضافت على أرضها هذا الحدث الثقافى والتنويرى باعتبارها مركز تلاقى الحضارات والثقافات والفنون على مر العصور، وليؤكد ذلك على أنها ستظل واحة الأمن والأمان ومقصداً سياحياً عالمياً بتنوع أنماطها ومقوماتها السياحية، وهو الذى يتماشى مع جهود المحافظة للتسويق والترويج السياحى من خلال تشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات .

الثقافة والفنون هما من أهم جسور التواصل والتلاقى بين الدول

ولفت إلى أن هذا الزخم الثقافى والفنى بالمشاركة الواسعة للفنانين التلقائيين والتشكيليين والموسيقيين، بجانب فنانى المسرح فى مهرجان طيبة للفنون التلقائية يعتبر بلا شك ساهم بشكل فعال فى التقارب بين الشعوب، لأن الثقافة والفنون هما من أهم جسور التواصل والتلاقى بين الدول، وهو الذى لمسه ضيوف المهرجان واقعاً فعلياً عند زيارتهم للمزارات السياحية والأثرية بأسوان والتى تعكس التنوع الحضارى الفريد والزاخر بالآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، بالإضافة إلى المعالم السياحية العصرية والطبيعة الساحرة لتكونوا سفراء لنا فى تسويق المقومات السياحية لأسوان والتى تفتح دائماً ذراعيها لاستقبال ضيوفها وزائريها بدفء مشاعر أهلها وشمسها المشرقة.

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