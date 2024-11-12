من الحضيض إلى البدر الكامل.. القمر في أقرب نقطة للأرض الخميس المقبل

تشهد الكرة الأرضية، الخميس المقبل 14 نوفمبر 2024، وصول القمر إلى منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وفي هذا اليوم ستكون المسافة بين القمر والأرض حوالي 360,100 كم.

وتختلف منطقة الحضيض من شهر لآخر ولا يطلق على القمر صفة "سوبر" إلا إذا كانت المسافة بينه وبين الأرض أقل من 360,000 كم وبغض النظر عن ذلك فإن ظاهرة المد والجزر تتزايد بشكل عام عندما يكون القمر في الحضيض.

في يوم الجمعة 15 نوفمبر، يبلغ القمر ذروته ويكتمل بدراً، حيث يكون قرصه مكتمل الاستدارة ويصل لمعانه إلى 100%. يشرق القمر في هذا اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل مرئياً في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي. وبما أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال التام لقرص القمر، فإنه يبدو لنا وكأنه بدر في الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر ويطلق على هذا البدر في بعض القبائل الأمريكية اسم "قمر القندس" حيث يقومون بنصب مصائد القنادس قبل أن تتجمد الأنهار.

والقندس هو من القوارض المائية التي تعيش بالقرب من المياه كما يعرف أيضًا باسم "القمر المتجمد" أو "قمر الظلام".

وتعد فترة اكتمال القمر من أفضل الأوقات لرؤية التفاصيل الدقيقة على سطحه مثل التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية باستخدام النظارات المكبرة والتلسكوبات الصغيرة.