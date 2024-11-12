اليوم.. مواجهة قوية بين البنك الأهلي وبيراميدز في دوري الكرة النسائية

يواجه اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلي لكرة القدم النسائية، فريق بيراميدز على ملعب الأمن المركزي طريق الصحراوي في تمام الساعة الرابعة والنصف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القادم تأجيل مباراة البنك الأهلي وبيراميذز، وكذلك مباراة بالم هيلز والجونة نظرا لمعسكر منتخب الكرة النسائية الناشئات تحت 17 سنة للمشاركة في المباراتين الوديتين مع منتخب الأردن والتي تم إقامتهم أيام 6 و9 نوفمبر الجاري.

وكانت قد بدأت مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية الجمعة الماضية الموافق 8 نوفمبر، حيث شملت الجولة 4 مباريات، وجاءت نتائج المباريات اليوم كالتالي:

انسحاب الاتحاد السكندري وفوز الأهلي 8- 0

فوز مودرن سبورت على المقاولون العرب 4-0

فوز وادي دجلة على المصري 4-0

فوز زد على اتحاد بسيون 8-0