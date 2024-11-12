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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يعقد اجتماعًا مع نظيره المغربي على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الاثنين، لقاءً مع ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية، وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على التنسيق والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.

واستعرض الوزير عبد العاطى المساعي المصرية الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، والوضع في القارة الإفريقية بشكل عام بما في ذلك في منطقة القرن الإفريقي.

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