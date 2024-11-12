أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4177 جنيها للشراء، 4206 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3829 جنيها للشراء، 3855 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3655 جنيها للشراء، 3680 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3133 جنيها للشراء، 3154 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2437 جنيها للشراء، 2453 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29240 جنيها للشراء، 29440 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 129924 جنيها للشراء، 130812 جنيها للبيع.