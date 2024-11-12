14 نوفمبر.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الاهلية، إنه وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي طبقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا العشرين، والكليات السبعة بجامعة المنيا الأهلية بدءً من 14نوفمبر الجاري، على أن تنتهي إجراءات الانتخابات في موعد أقصاه 28 من ذات الشهر.

ويأتي ذلك للمنافسة في انتخابات الجولة الأولى على الأمانة والأمانة المساعدة على مستوى الكليات في 7 لجان للأنشطة تشمل: لجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة، ومنصبي رئيس الاتحاد ونائبه لكل كلية من كليات الجامعتين على أن تنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس ونائب رئيس الاتحاد على مستوى كليات جامعة المنيا وجامعة المنيا الاهلية.

وأكد "د. فرحات"، أن الاتحادات الطلابية هي التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلاله مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، سعياً لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن، وتوثيق الروابط بين الطلاب للعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة؛ بما يخدم أهداف الجامعة ويساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوي الجامعة، كما تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بحضور السيد د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والسيد وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالسادة منسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب لشرح آليات العملية الانتخابية وجدولها الزمني، وتوزيع نماذج واستمارات الترشح، وقواعد وضوابط ترشح الطلاب.

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