أحمد رمضان: الفوز على ماميلودي صن داونز في بطولة إفريقيا منح نادي مسار الاحترام

أعرب الكابتن أحمد رمضان جاد، مدرب نادي مسار لكرة القدم النسائية، عن فخره بما حققه فريقه من فوز تاريخي على فريق ماميلودي صن داونز حامل اللقب للنسخة الماضية 1-0 بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن أداء لاعباته قد منحهن الاحترام في هذه المنافسة.

وأضاف مدرب نادي مسار، في تصريحات صحفية له، عقب الفوز التاريخي يوم الأحد الماضي على فريق ماميلودي صن داونز حامل اللقب للنسخة الماضية 1-0 بدوري أبطال إفريقيا، والذي تحقق بفضل هدف من ركلة جزاء سجلته المهاجمة ساندرين نيونوكورو في الشوط الأول: "كان من المهم أن تفهم اللاعبات أن المباراة لم تنتهِ بعد، وأن يضلن مُركزات في جميع الأوقات وكان علينا أن نلعب بشكل أكبر على الأرض وأن نتمكن من ربط المزيد من التمريرات للحفاظ على الاستحواذ، وأعتقد أنهن فعلن ذلك بشكل جيد، كما دافعن بشكل قوي، و كان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية، ولكن يجب أن نظل متواضعين، وأعتقد أننا كسبنا الكثير من الاحترام من ماميلودي صن داونز من خلال هذا الأداء".

وعلّق أحمد رمضان، على استعدادات الفريق لملاقاة منافسيه الأقوياء: “إنهم عملوا كثيرًا على تحليل الفريق المنافس ووضعوا خطة لعب بناءً على ذلك وهو ما أثبت فعاليته”.

وأضاف المدرب المصري في تصريحاته: "نعلم جميعًا أن ماميلودي صن داونز من أفضل فريقين في إفريقيا ويملك لاعبات مميزات، لذلك نحن فخورون بما حققناه، عملنا بجد استعدادًا لهذه المباراة، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد يضم لاعبات رائعات، لكنني أعتقد أن التدريبات وتحليلنا للمنافس، ساعدنا على فهم خطة اللعب التي طبقناها، ونحن سعداء وفخورون بما قدمناه في المباراة".

يحتل نادي مسار المصري المركز الثاني في المجموعة "ب" خلف نادي إيدو كوينز، الذي حقق فوزًا سهلًا على نادي البنك التجاري الإثيوبي بنتيجة 3-0، في نفس اليوم، ليعتلي صدارة الترتيب.

وسيُلاقي نادي مسار المصري، نظيره نادي إيدو كوينز الذي يتمتع بثقة عالية مساء الأربعاء .