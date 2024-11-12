اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بأحداث المطرية

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين، وذلك قي القضية المعروفة بأحداث المطرية.

يذكر أنه قد أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية؛ إذ جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.