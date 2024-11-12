دراسة: تناول الطعام في توقيت معين يساعد على فقدان الوزن

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تقليل عدد الوجبات أو تناول الطعام في أوقات معينة قد يساعد على فقدان الوزن، ولكن الأهم هو اختيار الطريقة التي تناسب أسلوب حياتك للوقاية من زيادة الوزن والعديد من الأمراض المزمنة، وفقا لما نشرتة مجلة ميديكال إكسبريس.

ووفقا للبحث الذي شمل 29 دراسة إكلينيكية وأكثر من 2500 شخص فقد تبين أن ثلاث طرق لتعديل العادات الغذائية كانت فعالة في فقدان الوزن بمقدار يتراوح بين 1.4 إلى 1.8 كغ والتى تتمثل فى الاتى :تعديل توزيع السعرات الحرارية و تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم وتقليل عدد الوجبات اليومية و الصيام المتقطع وتناول الطعام ضمن نافذة زمنية محددة.

وأظهرت الأبحاث أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم (خاصة الإفطار والغداء) يعزز عملية الأيض ما يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع مستويات السكر والدهون و أن بعض الأشخاص قد يواجهون صعوبة في اتباع هذا النظام بسبب النوع الزمني المسائي لديهم حيث يميلون إلى أن يكونوا مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل ويبدو أن هؤلاء الأشخاص أقل نجاحا في فقدان الوزن بغض النظر عن الطريقة.

ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك الجينات وزيادة احتمالية اتباع نظام غذائي أسوأ بشكل عام ومستويات أعلى من هرمونات الجوع.

وأظهرت الدراسة أن تناول ثلاث وجبات يوميا مع التخلص من الوجبات الخفيفة والاحتفاظ بوجبات الإفطار والغداء والعشاء أفضل من تناول ست وجبات في تقليل الجوع وتحسين التحكم في الوزن. مع وجود أدلة محدودة على ما إذا كانت وجبتان أفضل من ثلاث.

الصيام المتقطع

ويتناول الكثير منا الطعام على مدى فترة تزيد عن 14 ساعة في اليوم ويمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى خلل في إيقاع جسمك الطبيعي وتغيير طريقة عمل أعضائك وبمرور الوقت يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض مزمنة أخرى وخاصة بين العاملين بنظام المناوبات وأن الأكل المقيد بالوقت وهو شكل من أشكال الصيام المتقطع الذي يتضمن تناول الطعام في فترة زمنية محددة بين 6 إلى 10 ساعات له تأثيرات إيجابية على عملية الأيض وفقدان الوزن.

لكن الأدلة لدى البشر ما تزال محدودة وخاصة في ما يتعلق بالفوائد طويلة الأجل كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت فوائد الأكل المقيد بالوقت ترجع إلى التوقيت نفسه أو لأن الناس يأكلون أقل بشكل عام.

وفي الواقع ليس هناك طرق سريعة أو سهلة لفقدان الوزن ولكن من خلال اختيار الأسلوب الأنسب لك سواء كان تعديل توقيت وجباتك أو تقليل عددها يمكنك تحسين صحتك والتحكم في وزنك، كما أن الأبحاث المستمرة ستساعد في تطوير أساليب أكثر دقة وفائدة لفقدان الوزن بشكل فعال.