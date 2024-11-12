اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بأنه معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة.