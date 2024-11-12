إصابة خالد الغندور لاعب المصري بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية

أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها خالد الغندور، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بتمزق - من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ - وهو الأمر الذي يستوجب معه خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف على مدار فترة التوقف الدولي الحالية والتي تستمر لأسبوعين.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن اللاعب سيبدأ على الفور في الخضوع للبرنامج التأهيلي، حيث سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري على مدار الأسبوعين المقبلين للتأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.