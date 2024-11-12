ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة خالد الغندور لاعب المصري بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية

خالد الغندور لاعب
خالد الغندور لاعب النادي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها خالد الغندور، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بتمزق - من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ - وهو الأمر الذي يستوجب معه خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف على مدار فترة التوقف الدولي الحالية والتي تستمر لأسبوعين.

من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن اللاعب سيبدأ على الفور في الخضوع للبرنامج التأهيلي، حيث سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري على مدار الأسبوعين المقبلين للتأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

خالد الغندور النادي المصري المصري