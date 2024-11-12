استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية MSC LIRICA القادمة من قبرص وعلى متنها 1970 سائحا و737 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

للمرة الثانية.. السفينة السياحية LIRIKA تصل بورسعيد وعلى متنها 2707 سائحين

وستنظم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

ومن جانبه، قال اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، إن ميناء غرب بورسعيد يشهد انتعاشا ملحوظا في استقبال السفن السياحية وأعداد السائحين، لافتا إلى أن هذه الرحلة تعتبر الثانية للسفينة MSC LIRIKA التى تصل الميناء خلال أيام.

كان في استقبال السفينة الربان حسين الشاذلى، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، الذي أكد أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجرى بناء السفينة LIRIKA المملوكة لشركة MSC البحرية الرائدة فى فئتها، تم بناؤها في عام 2003، وجُدت عام 2015 ويبلغ طولها 275 مترا والغاطس 7 أمتار، وتتكون من 14 طابقا وبها 992 غرفة.

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