إيطاليا تضبط شبكة دولية لتزييف أعمال لفنانين عالميين بقيمة 200 مليون يورو

ألقت السلطات الإيطالية القبض على شبكة دولية لتزوير الأعمال الفنية المعاصرة لفنانين مشهورين عالميا وتسويقها.

وقالت الشرطة الإيطالية "الكاربينيري" - في بيان صادر الإثنين - إنه تم الانتهاء من تحقيق - عابر للحدود- مع 38 شخصا في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا في جرائم تزوير وتسويق أعمال فنية.

وأشار إلى أنه تم مصادرة أكثر من 2100 لوحة ومنحوتة بقيمة سوقية محتملة تزيد عن 200 مليون يورو.

وأوضح أنه ضبط أعمال مزيفة منسوبة لأسماء فنانين مشهورين عالميا من بينهم أميديو موديلياني، آندي وارهول، بانكسي، بابلو بيكاسو، مونيه، دي شيريكو، فان جوخ وسلفادور دالي، جوان ميرو، فرانسيس بيكون، فاسيلي كانديسكي، جوستاف كليمت، ويلفريدو لام.

في سياق متصل، أوضحت المدعي العام في بيزا، تيريزا أنجيلا كاميليو - خلال مؤتمر صحفي- أن الكشف عن الشبكة الإجرامية جاءت نتيجة عمليات ضبط عديدة نفذت في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا.

وأشارت إلى أن العملية نفذتها شرطة الكاربينيري في روما، وتم تنسيقها على المستوى الأوروبي.