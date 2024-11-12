رئيس الوزراء التشيكي يبحث الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين.

وكتب فيالا في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حديث رائع مع دونالد ترامب! هنأت الرئيس المنتخب مجددا بالفوز في الانتخابات".

وتابع: "تحدثنا عن أوكرانيا وكذلك عن إسرائيل والشرق الأوسط"، مضيفا أنه "ينتظر بسرور بدء التعاون الوثيق" مع ترامب.

وأشار إلى أن ترامب تذكر زياراته السابقة لبراغ وزوجته الأولى إيفانا التشيكية الأصل، التي توفيت في عام 2022.

يذكر أن دونالد ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم تنصيبه رئيسا للبلاد في 20 يناير المقبل.