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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء التشيكي يبحث الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط مع ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الاثنين.

وكتب فيالا في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حديث رائع مع دونالد ترامب! هنأت الرئيس المنتخب مجددا بالفوز في الانتخابات".

وتابع: "تحدثنا عن أوكرانيا وكذلك عن إسرائيل والشرق الأوسط"، مضيفا أنه "ينتظر بسرور بدء التعاون الوثيق" مع ترامب.

وأشار إلى أن ترامب تذكر زياراته السابقة لبراغ وزوجته الأولى إيفانا التشيكية الأصل، التي توفيت في عام 2022.

يذكر أن دونالد ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم تنصيبه رئيسا للبلاد في 20 يناير المقبل.

رئيس الوزراء التشيكي أوكرانيا الشرق الأوسط ترامب