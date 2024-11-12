ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية مساء الاثنين إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات كييف وسومي وخاركوف.

وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة سومي عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، وبعدها دوت في مقاطعتي خاركوف وكييف.

الجدير ذكره، أن القوات الأوكرانية شنت في ساعات الصباح من يوم الأحد، هجوما واسع النطاق على البنية التحتية المدنية على أراضي روسيا، باستخدام ما مجموعه 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابعة للجيش الروسي عملت كالمعتاد على إسقاط وصد جميع الأهداف الجوية بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم.

وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميعها.

وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

إعلان حالة التأهب الجوي مقاطعات أوكرانية وزارة التحول الرقمي الأوكرانية