إعلان حالة التأهب الجوي في ثلاث مقاطعات أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية مساء الاثنين إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات كييف وسومي وخاركوف.

وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة سومي عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، وبعدها دوت في مقاطعتي خاركوف وكييف.

الجدير ذكره، أن القوات الأوكرانية شنت في ساعات الصباح من يوم الأحد، هجوما واسع النطاق على البنية التحتية المدنية على أراضي روسيا، باستخدام ما مجموعه 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابعة للجيش الروسي عملت كالمعتاد على إسقاط وصد جميع الأهداف الجوية بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم.

وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميعها.

وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.