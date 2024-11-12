البنتاجون يعلن تنفيذ ضربات ضد "جماعات موالية لإيران في سوريا"

أفادت القيادة المركزية للبنتاجون أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد "الجماعات الموالية لإيران في سوريا".

وذكر تقرير القيادة المركزية أن "قوات القيادة المركزية ضربت تسعة أهداف في موقعين مرتبطين بجماعات إيرانية في سوريا".

وأضاف: "جاءت الضربات ردا على عدة هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربات "ستقلل من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد القوات الأمريكية".

ويوم أمس الأحد، أعلنت إذاعة "شام إف إم" السورية سماع دوي انفجارات بريف دير الزور الشرقي حيث تتواجد القوات الأمريكية.

وأشارت الإذاعة إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة حقل العمر النفطي.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعرض القواعد الأمريكية لهجمات منتظمة من طرف مجموعات مسلحة، حيث يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الرسمية للسطو على النفط.