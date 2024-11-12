رئيس الوزراء الياباني يتهم روسيا والصين بانتهاك المجال الجوي للبلاد

اتهم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، روسيا والصين بارتكاب انتهاكات متكررة للمجال الجوي للبلاد.

وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي بمناسبة انتخابه الرئيس رقم 103 للحكومة اليابانية: "أنا أعتبر أن هناك ثلاث مهام ذات أولوية، الأولى هي التدابير المتعلقة بالوضع الأمني، الذي أصبح صعبا بشكل متزايد في جميع أنحاء بلدنا".

وأضاف: "فيما يتعلق بتدابير ضمان الأمن، أصبح الوضع في جميع أنحاء بلدنا صعبا، فتفيد التقارير في كثير من الأحيان أن روسيا والصين تنتهكان المجال الجوي لبلادنا بطائرات عسكرية".

وفي سبتمبر الماضي، أفادت وزارة الدفاع اليابانية أنه تم رصد مقاتلات عسكرية حلقت في أجواء البلاد كانتهاك طائرة روسية من طراز "إيل-38" المجال الجوي الياباني، إلا أن موسكو نفت اتهام طوكيو بشأن هذه القضية، إذ لم تقدم أي معلومات تؤكد صحتها.

كما أشار إيشيبا إلى عمليات إطلاق الصواريخ التي قامت بها كوريا الشمالية، ولا سيما إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-19، الذي يبلغ مداه حوالي 15 ألف كيلومتر.

وتم انتخاب إيشيبا رئيسا لوزراء اليابان هو الرقم 103 اليوم الاثنين خلال جلسة خاصة للبرلمان عقدت بعد انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 27 أكتوبر.