بكلمات مؤثرة محمد محمود عبدالعزيز يُحيي الذكرى الثامنة لوفاة والده

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الثامنة لوفاة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة، حيث يصادف هذا اليوم عيد ميلاد ابنته تمارا.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":"وحشتني بس كده جيت لحضرتك بدري المرادي عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره إن شاء الله، وأنا متأكد أن حضرتك هاتبقى موجود معانا، الغريب أن المرادي لقيت حد مستنيني وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللي اتكلمت عليه في برنامج صاحبة السعادة اللي جالي، وأنا بصور فى بورسعيد، وأداني مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم إبراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص، وفضل مستنيني عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتي معاه عشان أشكره على ذوقه.

وتابع محمد:" احنا عايشين بحسك يا حاج، وهانفضل كده احنا وولادنا وولاد ولادنا شكرًا حبيبى واخويا يوسف عادل، تسلم ايدك على البوستر العظيم ده، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

رحل الفنان محمود عبدالعزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر من عام 2016، وآخر عمل درامي قدمه مسلسل «رأس الغول» على شاشة التلفزيون قبل وفاته في رمضان عام 2016.

