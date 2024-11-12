الجنائية الدولية تؤكد التحقيق مع مدعيها العام بتهمة سوء السلوك الجنسي

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان أنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي.

وذكر خان في بيان إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في ما زُعم من جرائم حرب، بما في ذلك في الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أن الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقا خارجيا مع المدعي العام كريم خان بشأن مزاعم حول التحرش.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادرها، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء تحقيق خارجي في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المعروف من سيجريه.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، متهم بالتصرف بشكل غير لائق في حق إحدى المستخدمات.