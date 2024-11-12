مجدي أحمد علي: رفض الأفلام رقابيا حاليا غير معلن وغامض.. وأدعوا لاحترام المؤسسات واستقلالها

وصف المخرج مجدي أحمد علي ما يحدث مع بعض الأعمال الفنية من منع منها فيلم "الملحد" ومؤخرا فيلم "أخر المعجزات" في مهرجان الجونة هذا العام.

وقال مجدي أحمد علي في تصريح لـ"البوابة نيوز": "نحن في عصر لم يسبق له مثيل في موضوع منع الأعمال خطورة، ما نعيشه أن الأفلام بلا طعم ولا رائحة على المستوى العاطفي والإنساني والسياسي؛ لأنه منذ أول التفكير على الكاتب أن يراعى هذه الرقابة المتعددة حتى ترضى كل الجهات في الدولة، أصبح كل الناس من حقها أن تقول رأيها، بل وتفرضه على الفنان وعلى مؤسسات الإنتاج الفني.

وتطرق «مجدى»: للحديث عن الرقابة وقت فيلم «زوجة رجل مهم»، الذى عمل خلاله مجدى أحمد على كمخرج مساعد للمخرج محمد خان، وقال أشهد وقتها أنها كانت تتمتع بفكر مستنير وتم تقديم نموذج للضابط المنضبط بجانب تقديم شخصية الضابط الذى انحرف عن المسار الطبيعي وهو بطل العمل أحمد زكى والنقاش كان متوازنا والفيلم أجيز ولا يعرف الكثيرون أنه كان هناك نقاش أمنى حوله قبل العرض، وهذه شهادة لجهاز الشرطة وأجهزة الأمن وقتها والمناخ الديمقراطي الذى كان سائدًا.

وتابع مجدى: حاليا الرفض غير مُعلن وغامض وبدون مواجهات، على عكس الحال أيام الاعتراض على بعض أعمال الكاتب وحيد حامد يكون الجدل معلنا والأسباب معروفة ومطروحة للنقاش، وكانوا يرسلون للسيناريست ويتم مناقشته ويثار الموضوع على صفحات الجرائد.

ويضيف «مجدى»: أدعو لاحترام المؤسسات واستقلالها وحريتها لأنه هو البداية الحقيقية لبناء أي وطن، وأي مؤسسة تمارس دور سواء ديني، أو أمني، أو نقابي، أو حتى اجتماعي، ترى أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، لا أحد يملكها، مع الحفاظ على الثلاثة أشياء التي تخالف الدستور السابق ذكرها وهي القذف والسب الشخصي، التحريض على العنف، والتحريض على التمييز، غير ذلك الاختلاف والنقاش هو ما يخرج الحقيقة وهى دائما نسبية.



يشار إلى أن المشاركون في مهرجان الجونة السينمائي فوجئوا بمنع فيلم «أخر المعجزات» لأسباب غير معلومة، وتدور قصته عن رحلة الصحفي الأربعيني يحيى الذى يتلقى اتصالًا من شخص ميت أثناء وجوده في إحدى الحانات، ما يقوده لرحلة روحية تنتهى بمصير غير متوقع، الفيلم مأخوذ عن قصة «خمارة القط الأسود» لأديب «نوبل» نجيب محفوظ، يلعب دور بطولته كل من خالد كمال، وأحمد صيام، وعابد عناني، وظهور خاص للفنانة غادة عادل، ومن إخراج عبدالوهاب شوقي.

أزمة فيلم المُلحد

وعقب الهجوم الكبير الذى حدث ضد فيلم «الملحد» مؤخرا للكاتب إبراهيم عيسى، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب دعاوى قضائية تطالب بسحب ترخيصه، فاضطر المنتج أحمد السبكي لتأجيل عرضه تحت مسميات السينما النظيفة، وعلى ورغم إجازته من الرقابة لم يتحدد موعد طرحه حتى كتابة هذه السطور. والفيلم من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمى، ومن إخراج محمد العدل.

يذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي السينمائية فيلم "2 طلعت حرب" ويدور في إطار اجتماعي سياسي، حيث تدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

فيلم "2 طلعت حرب" من بطولة سمير صبري، محمود قابيل، احمد مجدي، عبير صبري، مجدي احمد علي، عزاء شقيق مجدي احمد علي، المخرج مجدي احمد علي، وفاة شقيق مجدي احمد علي، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف دسوقي، احمد وفيق، على صبحى، ياسمين الخطيب، والعمل من تأليف هانزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد على.