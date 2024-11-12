المخرج مجدى أحمد علي: نقدم أفلامًا معلبة بلا روح حقيقية.. والسينما المصرية خلت من المشاهد العاطفية

تحدث المخرج مجدى أحمد علي عن تاريخ منع الأعمال الفنية من العرض عقب الأزمات التي تحدث مؤخرا، منها تلك التي حدثت مع فيلم "الملحد"، وأيضا فيلم "أخر المعجزات" في مهرجان الجونة هذا العام.

وقال مجدي أحمد علي في تصريح لـ "البوابة نيوز": في فترات سابقة كان هناك مناخ من الحرية يسمح بإظهار مشاعر الحب الطبيعية، وكان الشعب نفسه غير سائد به الاتجاهات الوهابية ومنطق احتكار الجسد الإنساني والخجل منه، أصبح هناك خجل من شكلي وجسمي وشعري وأصبح هناك إحساس بالتلاشي، وهذا إحساس ضار على المستويين النفسي والإنساني.

ويضيف «مجدى»: في السينما أصبحنا الآن نقدم أفلاما أشبه بأفلام المدارس ُمعلبة جاهزة بلا روح حقيقية، لأن الرقابة تبدأ منذ بداية الكتابة، تراقب الفكرة بداخلك، وهى سيناريو ثم وقت التنفيذ، وبعدها بعض الأفلام تمنع من العرض، الرقابة لم تعد جهازا واحدا بل عدة جهات هناك مائة جهاز تراقبك منها الأزهر والكنيسة والأمن والنقابات المهنية، فعندما يتم تقديم نموذج لدكتور فاسد تقوم نقابة الأطباء وكأننا نتحدث عن المهنة ككل وليس نموذجا بعينه، فأصبحنا نجد أفلاما مثيرة للضحك، فالعمل ينتهى ولا نعرف البطل يعمل طبيبا أم مهندسا، بسبب الخوف من النقابات.

يشار إلى أن المشاركون في مهرجان الجونة السينمائي فوجئوا بمنع فيلم «أخر المعجزات» لأسباب غير معلومة، وتدور قصته عن رحلة الصحفي الأربعيني يحيى الذى يتلقى اتصالًا من شخص ميت أثناء وجوده في إحدى الحانات، ما يقوده لرحلة روحية تنتهى بمصير غير متوقع، الفيلم مأخوذ عن قصة «خمارة القط الأسود» لأديب «نوبل» نجيب محفوظ، يلعب دور بطولته كل من خالد كمال، وأحمد صيام، وعابد عناني، وظهور خاص للفنانة غادة عادل، ومن إخراج عبدالوهاب شوقي.

أزمة فيلم المُلحد

وعقب الهجوم الكبير الذى حدث ضد فيلم «الملحد» مؤخرا للكاتب إبراهيم عيسى، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب دعاوى قضائية تطالب بسحب ترخيصه، فاضطر المنتج أحمد السبكي لتأجيل عرضه تحت مسميات السينما النظيفة، وعلى ورغم إجازته من الرقابة لم يتحدد موعد طرحه حتى كتابة هذه السطور، والفيلم من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمى، ومن إخراج محمد العدل.

يذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي السينمائية فيلم "2 طلعت حرب" ويدور في إطار اجتماعي سياسي، حيث تدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

فيلم "2 طلعت حرب" من بطولة سمير صبري، محمود قابيل، احمد مجدي، عبير صبري، مجدي احمد علي، عزاء شقيق مجدي احمد علي، المخرج مجدي احمد علي، وفاة شقيق مجدي احمد علي، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف دسوقي، احمد وفيق، على صبحى، ياسمين الخطيب، والعمل من تأليف هانزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد على.