مجدي أحمد علي: "لم أشاهد فيلم الملحد ومتأكد أنه يدعو للإيمان"

تحدث المخرج الكبير مجدي أحمد علي عن أزمات منع عرض بعض الأفلام التي تحدث مؤخرا، منها فيلم الملحد رغم إجازته من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، أيضا فيلم "أخر المعجزات" الذي تم منع عرضه في مهرجان الجونة مؤخرا.

ويقول المخرج مجدى أحمد في تصريح لـ "البوابة نيوز: "لم أشاهد فيلم الملحد مثل الجميع ومتأكد أنه لا يدعو للإلحاد، وبالعكس هو فيلم يدعو إلى الإيمان، ولكن أصبحنا نخاف من مجرد مناقشة الموضوع وما أعلمه أن الرقابة وافقت عليه، فإذن هناك جهة أخرى هي التي منعت، وأعتقد أنها دينية، وهنا تكون الرقابة كمؤسسة دستورية فقدت حقها ووجودها وأصبح هناك آخرون يفرضون إرادتهم على المجتمع ومؤسساته الدستورية وهذه مخالفة خطيرة لأى دولة تريد أن تكون ديمقراطية".

وتابع مجدي:" ونحن لا نطالب بدولة علمانية نريد أن تتولى كل مؤسسة مسئولياتها، فالأزهر والمؤسسات الدينية لها علاقة بالنصوص الدينية والتاريخ الديني وليس بمناقشة الأفكار وما يحدث تدمير لروح الإبداع في الوطن".

يشار إلى أن المشاركون في مهرجان الجونة السينمائي فوجئوا بمنع فيلم «أخر المعجزات» لأسباب غير معلومة، وتدور قصته عن رحلة الصحفي الأربعيني يحيى الذى يتلقى اتصالًا من شخص ميت أثناء وجوده في إحدى الحانات، ما يقوده لرحلة روحية تنتهى بمصير غير متوقع، الفيلم مأخوذ عن قصة «خمارة القط الأسود» لأديب «نوبل» نجيب محفوظ، يلعب دور بطولته كل من خالد كمال، وأحمد صيام، وعابد عناني، وظهور خاص للفنانة غادة عادل، ومن إخراج عبدالوهاب شوقي.

أزمة فيلم المُلحد

وعقب الهجوم الكبير الذى حدث ضد فيلم «الملحد» مؤخرا للكاتب إبراهيم عيسى، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب دعاوى قضائية تطالب بسحب ترخيصه، فاضطر المنتج أحمد السبكي لتأجيل عرضه تحت مسميات السينما النظيفة، وعلى ورغم إجازته من الرقابة لم يتحدد موعد طرحه حتى كتابة هذه السطور. والفيلم من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمى، ومن إخراج محمد العدل.



يذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي السينمائية فيلم "2 طلعت حرب" ويدور في إطار اجتماعي سياسي، حيث تدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

فيلم "2 طلعت حرب" من بطولة سمير صبري، محمود قابيل، احمد مجدي، عبير صبري، مجدي احمد علي، عزاء شقيق مجدي احمد علي، المخرج مجدي احمد علي، وفاة شقيق مجدي احمد علي، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف دسوقي، احمد وفيق، على صبحى، ياسمين الخطيب، والعمل من تأليف هانزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد على.