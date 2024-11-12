فلسطين.. إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب بيت لحم بالضفة الغربية

أعلن إعلام عبري، عن إصابة جنديين إسرائيليين، مساء الإثنين، جراء عملية دهس قرب بلدة الخضر غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مؤسسة “إنقاذ بلا حدود” أن جنديين أصيبا في الأطراف والرأس، جراء عملية دهس وقعت عند مفترق الخضر على طريق (60).

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مركبة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ما أدى لإصابة شخصين بجروح في عملية دهس محتملة.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى موقع العملية وشرعت بعمليات تمشيط، كما اقتحمت مدينة بيت لحم في أعقاب العملية.