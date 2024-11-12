وزير الدفاع الإسرائيلي يلوّح بضرب منشآت إيران النووية

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الإثنين، إلى توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، واستبعد إمكانية وجود اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك في أول لقاء جمع كاتس مع منتدى هيئة الأركان العامة بقيادة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وفق القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وقال كاتس: "إيران اليوم معرضة أكثر من أي وقت مضى لاستهداف منشآتها النووية".

وأضاف: "هناك إمكانية لتحقيق الهدف الأهم، وهو إحباط وإزالة التهديد بإبادة دولة إسرائيل".

وتوعدت طهران بالرد على الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل في 26 أكتوبر الماضي على إيران، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وأضرار مادية.

وفيما يتعلق بالجبهة مع لبنان، قال كاتس: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو هدنة، وسنواصل ضرب حزب الله بكل قوة حتى تتحقق أهداف الحرب (عودة سكان الشمال وإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني)".