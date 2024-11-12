كوريا الشمالية تصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونج أون وقع مرسوما حول المصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية.

ويشار إلى أن التوقيع على المرسوم بهذا الصدد تم يوم الاثنين، 11 نوفمبر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع على القانون حول المصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية يوم 9 نوفمبر الجاري.

يذكر أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ في 19 يونيو الماضي. وصادق عليها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيان في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تحل المعاهدة الجديدة محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 2000.

وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق المصادقة بين الجانبين، وستكون سارية المفعول لأجل غير محدود.