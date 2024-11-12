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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام السيد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

الطبيبة وسام السيد
الطبيبة وسام السيد
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قال مصدر أمني، إنه تم القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كان قد صدر بيان رسمي من النيابة الإدارية أفاد بالتحقيق بواقعة فيديو الطبيبة وسام بعد حديثها عن حالات حمل السفاح، لأنه يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات، ويعد مخالفًا لأخلاقيات مهنة الطب، ولائحة آداب ممارسة المهنة.

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