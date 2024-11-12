مصدر أمني: القبض على الطبيبة وسام السيد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

قال مصدر أمني، إنه تم القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كان قد صدر بيان رسمي من النيابة الإدارية أفاد بالتحقيق بواقعة فيديو الطبيبة وسام بعد حديثها عن حالات حمل السفاح، لأنه يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات، ويعد مخالفًا لأخلاقيات مهنة الطب، ولائحة آداب ممارسة المهنة.