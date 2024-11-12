هايدي موسى: أتمنى العمل مع عزيز الشافعي بليغ حمدي عصره

عبرت الفنانة هايدي موسى عن إعجابها بموهبة الشاعر والملحن عزيز الشافعي مشيرة إلى أنها تتمنى التعاون معه في أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت هايدي في تصريح لـ"لبوابة نيوز": ﻣﻦ ﺟﯿﻞ اﻟﺮواد بالطبع ﺗﻤﻨﯿﺖ اﻟﻐﻨاء من ألحان اﻟﻤﻠﺤﻦ اﻟﻌﺒﻘﺮى ﺑﻠﯿﻎ ﺣﻤﺪي، وﻣﻦ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺤﺎﻟﻰ أﺗﻤﻨﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻦ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أرى أنه ﺑﻠﯿﻎ ﺣﻤﺪى ﻋﺼﺮه.

يشار إلى أن ھﺎﯾﺪى ﻣﻮﺳﻰ شاركت مؤخرا ﺣﺎﻟﺔ مع ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ في اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، واﻟتي أﻗﯿﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ51 ﻟﻨﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1972 ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺷﻌﺐ«، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ.

وﺷﺎرﻛﺖ ھﺎﯾﺪي ﻣﻮﺳﻰ في أوﺑﺮﯾﺖ »ﻋﺎﯾﺸﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺗﺎﻧﻲ« ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﯿﻒ ﻣﺠﺪي، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺣﻨﯿﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﻨزي اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﯾﻨﺐ ﺣﺴﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎرة ھﯿﺜﻢ.

أﯾﻀًﺎ ﺧﺎﺿﺖ ھﺎﯾدي ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺪوى ﻓﻰ أﺣﺪث أﻏﺎﻧﯿﮭﺎ »ﻟﺴﺔ ﺻﺒﯿﺔ« وﺟﺴﺪت ﺧﻼل اﻟﻜﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺘﺎة ﺑﺪوﯾﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺼﺎم ﺷﻌﺒﺎن وأﻟﺤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻧﻢ، وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ رؤوف، واﻟﻜﻠﯿﺐ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺘﻮل ﻋﺮﻓﺔ.