بعد فوز ترامب.. البيتكوين تبلغ أعلى سعر لها في التاريخ

ارتفعت عملة بتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالغة نحو 85 ألف دولار أمس الإثنين وسط توقعات بأن تزدهر العملات المشفرة بتأييد احتمالات تبني إجراءات تنظيمية داعمة لها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وزادت قيمة أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم بأكثر من مثليها مقارنة مع أدنى مستوى لها هذا العام الذي بلغ 38 ألفا و505 دولارات.

يشهد سوق العملات المشفرة تحولا تاريخيا مع اقتراب البيتكوين من رقم قياسي جديد عند مستوى 80 ألف دولار، وذلك في أعقاب فوز دونالد ترامب الذي توعد بجعل الولايات المتحدة مركزا عالميا للأصول الرقمية، في الانتخابات الرئاسية.

وسجلت في أحدث تعاملات 84 ألفا و551 دولارا، بزيادة 5.8 بالمئة مقارنة مع تعاملات الأحد بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 84 ألفا و985 دولارا.

وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، أحد أبرز هذه الارتفاعات كان في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها. وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، ما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.

فوي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل "تسلا" و"مايكروستراتيجي" لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، تثار توقعات كبيرة حول تأثير هذا الفوز على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية والاستثمارات.

ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022 بسبب ظروف السوق وتقلباتها، إلى حدود الأسبوع الماضي حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق عقب إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسيات الأمريكية.