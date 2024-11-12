قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2024 - 12:14 ص

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة الخضر، وتمركزت في محيط الجامع الكبير، ومثلث البالوع، والبلدة القديمة، والبوابة، وأطلقت الرصاص الحي، بزعم مطاردة منفذ عملية دهس لجنود عند مثلث البالوع.

وأوضحت "وفا" أن البلدة تعيش الآن حصارا محكما مع إغلاقها بشكل كامل، إلى جانب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب كل من يتحرك في البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال تقوم بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية، كما داهمت بعض المنازل في محيط "الجامع الكبير" البلدة، واعتدت بالضرب على عددٍ من المواطنين أثناء تواجدهم في أحد المحلات التجارية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.