وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد، من قبل الشركة الراعية للملابس "بوما "، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ جمال علام، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر.

كما حضر من لاعبي منتخب مصر كل من محمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد عواد وحمدي فتحي ومصطفي فتحي.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتصميم الجديد للقميص، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه قميص المنتخب في نفوس الجماهير المصرية، وحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وهم يرتدون قميص منتخب مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن قميص منتخب مصر الجديد يعكس تاريخنا العريق وطموحاتنا المستقبلية، مشيراً إلى أنه تم تصميم القميص ليكون رمزًا للفخر والانتماء، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس هوية الشعب المصري وثقافته، معرباً عن فخره بالتعاون مع شؤكة بوما العالمية، والتي قدمت لنا تصميماً متميزاً يتماشى مع معايير الجودة العالمية.