هايدي موسى: أحببت مزيج الشرقي والمودرن في أغنية "مش شايفينهم" لبوسى

تحدثت الفنانة هايدي موسى عن الأغنية التي سمعتها مؤخرا وتمنت غنائها معبرة عن إعجابها بأغنية "مش شايفينهم" التي قدمتها الفنانة بوسي.

وقالت هايدي في تصريح لـ"البوابة نيوز": "ﺗﻤﻨﯿﺖ غناء (ﻣﺶ ﺷﺎﯾﻔﯿﻨﮭﻢ) اﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ ﺑﻮﺳﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﺣﺒﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺻﻮﺗﮭﺎ راﺋﻊ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ أن ﺗﻐﻨﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﺼﻮﺗﮭﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻮا عليه، إﻧﻤﺎ أﺣﺒﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ھﺬا اﻟﻤﺰﯾﺞ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺰﯾﻜﺎ وأﺗﻤﻨﻰ تقديمه اﻟﺸﺮﻗﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻮدرن".

يذكر أن ھﺎﯾﺪى ﻣﻮﺳﻰ شاركت مؤخرا ﺣﺎﻟﺔ مع ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ في اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، واﻟتي أﻗﯿﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ51 ﻟﻨﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻧﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1972 ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺷﻌﺐ”، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ.

وﺷﺎرﻛﺖ ھﺎﯾﺪي ﻣﻮﺳﻰ في أوﺑﺮﯾﺖ “ﻋﺎﯾﺸﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺗﺎﻧﻲ” ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﯿﻒ ﻣﺠﺪي، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺣﻨﯿﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﻨزي اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﯾﻨﺐ ﺣﺴﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎرة ھﯿﺜﻢ.

أﯾﻀًﺎ ﺧﺎﺿﺖ ھﺎﯾدي ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺪوى ﻓﻰ أﺣﺪث أﻏﺎﻧﯿﮭﺎ “ﻟﺴﺔ ﺻﺒﯿﺔ” وﺟﺴﺪت ﺧﻼل اﻟﻜﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺘﺎة ﺑﺪوﯾﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺼﺎم ﺷﻌﺒﺎن وأﻟﺤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻧﻢ، وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ رؤوف، واﻟﻜﻠﯿﺐ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺘﻮل ﻋﺮﻓﺔ.