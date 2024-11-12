ماس كهربائي وراء حريق مخزن "نجف" في أوسيم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية وراء حريق نشب داخل مخزن نجف بدائرة المركز.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن نجف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.