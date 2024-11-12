ads
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق مخزن "نجف" في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية وراء حريق نشب داخل مخزن نجف بدائرة المركز.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن نجف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجر التحريات الأولية السيطرة على الحريق حريق مخزن حريق داخل مخزن داخل مخزن ماس كهربائي وراء حريق ماسا كهربائيا ماس كهربائي ماسا كهربائيا بأحد الوصلات مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مركز شرطة أوسيم مديرية امن الجيزة