هايدي موسى: قلبي مع الشعب اللبناني وأتمنى تنزاح الغُمة عن غزة

وجهت الفنانة هايدي موسى رسالة للشعب اللبناني بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة، إذ عاشت فترة ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗها هناك وﻗﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘها ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاھﺐ ﺳﺘﺎر أﻛﺎدﯾﻤﻲ، وأيضا للفلسطينيين في غزة.

وقالت هايدي في تصريح لـ"البوابة نيوز": "أﻗﻮل ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﻌﺎﻛﻢ ﻛﻞ ﺣﺒﺎﯾﺒﻰ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻰ ھﻨﺎك أﺗﻤﻨﻰ ﻟﮭﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ ورﺑﻨﺎ ﯾﺤﻔﻈﮭﻢ، أﯾﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻰ ﻏﺰة أﺗﻤﻨﻰ أن اﻟﻐﻤﺔ ﺗﻨﺰاح وأن ﯾﺨﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ وﺑﺴﻼم".

ﺗﻌﯿﺶ ھﺎﯾﺪى ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط الفني ﺣﯿﺚ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺧﺮًا ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ في اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، واﻟتي أﻗﯿﻤﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ51 ﻟﻨﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪ، وذﻟﻚ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺎرة ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة، وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﻧﺼﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 1972 ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺷﻌﺐ”، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ.

وﺷﺎرﻛﺖ ھﺎﯾﺪي ﻣﻮﺳﻰ في أوﺑﺮﯾﺖ “ﻋﺎﯾﺸﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺗﺎﻧﻲ” ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﺳﯿﻒ ﻣﺠﺪي، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺣﻨﯿﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻛﻨزي اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺳﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ زﯾﻨﺐ ﺣﺴﻦ، واﻟﻔﻨﺎن ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب، واﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎرة ھﯿﺜﻢ.

أﯾﻀًﺎ ﺧﺎﺿﺖ ھﺎﯾدي ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء اﻟﺒﺪوى ﻓﻰ أﺣﺪث أﻏﺎﻧﯿﮭﺎ “ﻟﺴﺔ ﺻﺒﯿﺔ” وﺟﺴﺪت ﺧﻼل اﻟﻜﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﺘﺎة ﺑﺪوﯾﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺼﺎم ﺷﻌﺒﺎن وأﻟﺤﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻧﻢ، وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ رؤوف، واﻟﻜﻠﯿﺐ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﺑﺘﻮل ﻋﺮﻓﺔ.