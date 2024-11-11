القبض على سائق تسبب في وفاة 4 طلاب دهسا بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نفى مقطورة لقيامه بدهس 5 طلاب مما تسبب في وفاة 4 منهم وإصابة الآخر بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بموتوسيكلين قيادة 5 طلاب مما تسبب في مصرع 4 طلاب وإصابة الخامس جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.