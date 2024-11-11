مستقبل غامض لاقتصاد إسرائيل بسبب الحرب و«جي بي مورجان» يخفض توقعات النمو

دفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا جديدا للتكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران، فقد خفض بنك "جي بي مورجان" توقعات النمو في إسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير إلى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين.

وتوقع البنك الأمريكي الشهير نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1% ونمو 3.3% في عام 2025، انخفاضًا من 3.7% في توقعاته السابقة.

واعتبر البنك في أحدث بياناته، التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.

ولفت البنك الى أن بيانات النمو في إسرائيل تراجعت في الأسبوعين الماضيين مع المراجعات النزولية التي تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفًا للغاية.

وذكر التقرير أن مؤشر حالة الاقتصاد التابع لبنك إسرائيل، والذي يجمع المعلومات من عدد قليل من التقارير المتعلقة بالنمو المؤشرات كانت مخيبة للآمال بشكل خاص.

وذكر بنك جي بي مورجان أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب، ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أن قامت العديد من المنظمات بالفعل بتخفيض توقعات النمو في إسرائيل.

وقد خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى نمو بنسبة 0.4% فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تكاليف الحروب في غزة وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مضيفة أن "عجز الموازنة بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر".

وحسب صحيفة "جلوبس" بلغ العجز في الأشهر الاثنى عشر حتى نهاية أكتوبر من هذا العام 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 154 مليار شيكل، وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي على الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام ومع ذلك فإن بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل.