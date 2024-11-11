عقد قران الموسيقار هاني فرحات ودنيا جمعة بحضور نجوم الفن.. صور

احتفل الموسيقار هاني فرحات بعقد قرانه على البروديوسر والمشرفة على العديد من الحفلات الفنية دنيا جمعة.

وعقد القران الدكتور عمرو الورداني، وجاء الحفل بحضور نجوم الثقافة والمجتمع في مقدمتهم وزير الثقافة دكتور أحمد هنو ووزيرة الثقافة الأسبق الفنانة إيناس عبد الدايم ، والفنانون عمرو دياب ، كريم عبد العزيز ، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أحمد حلمي ، تامر عاشور ، مي فاروق، منة شلبي ، فريق واما، رامي جمال والمخرج طارق العريان والمنتجين محمد حفظي، وممدوح السبع .

ومن الرياضيين حازم إمام ، أحمد شوبير، أيمن يونس ، محمد عبد المنصف ، أحمد فتحي.

ويعقد هاني فرحات قرانه بعد خطوبة استمرت 7 شهور عقب قصة حب قصيرة توجت بالارتباط ويقيم الموسيقار حفل زفاف ضخم بعد إجازة عيد الفطر يحضره كل محبيه في الوطن العربي.

يشار إلى أن هاني فرحات تألق تولى مؤخرا قيادة الأوركسترا لمعظم نجوم العالم العربي أبرزهم أنغام وتامر عاشور، كما قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية.