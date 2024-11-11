المعمل الجنائي.. ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بأوسيم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة اوسيم، وفحص آثار الحريق الذي يرجح أن وراءه ماس كهربائى، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق شقة سكنية

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من غرفة عمليات النجدة ، بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.