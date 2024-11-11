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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي.. ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة اوسيم، وفحص آثار الحريق الذي يرجح أن وراءه ماس كهربائى، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
حريق شقة سكنية 
البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من  غرفة عمليات النجدة ، بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم ، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المعمل الجنائي ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بأوسيم