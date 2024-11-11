انقطعت فراملها.. انتداب لجنة فنية لمعرفة أسباب سقوط سيارة بنهر النيل بالوراق

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية بنهر النيل بمنطقة الوراق، وكلفت لجنة فنية بفحص السيارة لمعرفة أسباب سقوطها، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة لمعرفة ملابسات الحادث الذي أقر أن انقطاع فراملها هو من ادي الي السقوط بالنهر، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

سقوط سيارة بنهر النيل

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بسقوط سيارة من أعلى معدية بنهر النيل فى الوراق.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبصحبتهم رجال الإنقاذ النهري، وتبين أن سيارة ربع نقل ، انقطعت الفرامل مما أسفر عن انحرافها وسقوطها من أعلى معدية فى مياة النيل بمنطقة الوراق بدون وقوع إصابات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.