استمرار حبس شخصين لاتهامهما بسرقة وقتل سائق توك توك في المطرية

قرر قاضي الجنايات اليوم ، تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة وقتل سائق توك توك 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث والاستماع إلى عدد من شهود العيان والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك ذبحا بمنطقة المطرية .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة أمام محل بدائرة قسم شرطة المطرية ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سائق توك توك مذبوح من رقبته ، وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شخصين بغرض سرقة التوك توك الخاص بالضحية، وتم ضبطهم والعثور على المركبة المسروقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .