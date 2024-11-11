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الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني قبل التوقف الدولي

عمر مرموش
عمر مرموش
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مع انطلاق فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2024، يتصدر النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، ترتيب هدافي الدوري الألماني لموسم 2024/2025 برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي يملك الرصيد نفسه من الأهداف.

ويأتي في المركز الثالث فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن، برصيد 6 أهداف، بينما يتساوى في المركز الرابع كل من تيم كلينيست لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، وسيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، وجوناثان بوركاردت لاعب ماينز، حيث سجل كل منهم 6 أهداف.

تعكس هذه القائمة المنافسة الشديدة بين اللاعبين على لقب هداف الدوري الألماني لهذا الموسم، وتظل الأنظار متجهة نحوعمر مرموش وكين مع عودة المنافسات بعد التوقف الدولي.

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