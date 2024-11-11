عمر مرموش يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني قبل التوقف الدولي

مع انطلاق فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2024، يتصدر النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، ترتيب هدافي الدوري الألماني لموسم 2024/2025 برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي يملك الرصيد نفسه من الأهداف.

ويأتي في المركز الثالث فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن، برصيد 6 أهداف، بينما يتساوى في المركز الرابع كل من تيم كلينيست لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، وسيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، وجوناثان بوركاردت لاعب ماينز، حيث سجل كل منهم 6 أهداف.

تعكس هذه القائمة المنافسة الشديدة بين اللاعبين على لقب هداف الدوري الألماني لهذا الموسم، وتظل الأنظار متجهة نحوعمر مرموش وكين مع عودة المنافسات بعد التوقف الدولي.