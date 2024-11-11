بايرن ميونيخ في الصدارة.. ترتيب الدوري الألماني قبل التوقف الدولي

قبل فترة التوقف الدولي هذا الشهر، يواصل بايرن ميونيخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا) لموسم 2024/2025 برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، حيث حقق الفريق البافاري 7 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، مسجلاً 32 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، ليؤكد هيمنته المبكرة في البطولة.

ويأتي لايبزيج في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعد أن حقق 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجل الفريق 15 هدفًا مقابل 5 أهداف استقبلها.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تحقيقه 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمتين، مسجلاً 23 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، مما يعكس قوته الهجومية.

أما المركز الرابع، فيحتله باير ليفركوزن برصيد 16 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمة واحدة، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 15 هدفًا.

في مراكز الهبوط، يقبع هولشتاين كيل في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، بعد أن حقق فوزًا وتعادلين و6 هزائم، مسجلاً 11 هدفًا واستقبل 23 هدفًا. أما بوخوم، فيتذيل الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة، بعد تحقيقه تعادلًا واحدًا وتلقيه 8 هزائم، حيث سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

تشير هذه الأرقام إلى منافسة قوية في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث تسعى الفرق لتعزيز مواقعها مع عودة المنافسات بعد التوقف الدولي.