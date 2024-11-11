ريتيجي في الصدارة.. صراع على لقب هداف الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي

بعد بداية التوقف الدولي لشهر نوفمبر، يواصل ماتيو ريتيجي، مهاجم أتالانتا، تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025 برصيد 11 هدفًا، مما يجعله أبرز المنافسين على لقب الهداف هذا الموسم.

في المركز الثاني يأتي ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 7 أهداف، ليحافظ على موقعه كأحد أقوى المهاجمين في الدوري.

ويشترك في المركز الثالث كل من أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، ودوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، حيث سجل كل منهما 6 أهداف حتى الآن، في منافسة قوية على مراكز الهدافين.

أما المركز الرابع، فيشترك فيه كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان، وخفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، برصيد 5 أهداف لكل منهما، مما يعكس تنوع المنافسة بين اللاعبين في فرق المقدمة.

توضح هذه القائمة التقارب الكبير بين اللاعبين في سباق الهدافين، ما يضيف إثارة كبيرة لمتابعة الدوري الإيطالي عند استئناف المنافسات بعد التوقف الدولي.