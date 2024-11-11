النطق بالحكم على سائق متهم بقتل عامل بسبب خلافات أسرية.. غدا

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الثلاثاء، النطق بالحكم على سائق مدان في جريمة قتل بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، وذلك بعد ان قضت المحكمة فى الجلسة السابقة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت (زوج شقيقته) بسبب خلافات أسرية.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (627- 2024 جنايات قسم الطالبية) ، أن المتهم "هانى.ر"، محبوس، 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما، فقعد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين" ، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته.

وقال طارق عبد الحميد أحد شهود العيان وزميل المجنى عليه فى العمل، أنه إبان مباشرته والمجنى عليه مهام عملهما ، أبصر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فغادر الأخير وعاود مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية محرزا سلاحا ابيضا "سكين" وتوجه صوب المجنى عليه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بمنطقة البطن من الناحية اليسرى باستخدام ذلك السلاح فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



وقالت نسمة شعبان زوجة المجنى عليه وشقيقة المتهم، أنها على اثر خلافات بينها وبين زوجها "المجنى عليه" توجه أخوها "المتهم" لمعاتبة زوجها فحدثت مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه.