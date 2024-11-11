ترتيب الدوري الإيطالي مع بداية فترة التوقف الدولي

مع بداية فترة التوقف الدولي، يستمر نابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025 برصيد 25 نقطة، بعد تعادله الأخير مع إنتر ميلان بنتيجة 1-1 في قمة الجولة الثانية عشرة، ليواصل الفريق سعيه نحو الاحتفاظ بموقعه في القمة.

ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، مما يعكس التنافس الشديد بين الفريقين.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 22 نقطة، متساويًا في النقاط مع فيورنتينا ولاتسيو اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس، مع تفوق فيورنتينا بفارق الأهداف.

يوفنتوس يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، بعد فوزه على تورينو بنتيجة 2-0، بينما يأتي ميلان في المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد تعادله مع روما بنتيجة 1-1، مما يعكس تقارب المستويات بين الأندية الكبرى هذا الموسم.

في مراكز الهبوط، يأتي فينيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، يليه مونزا في المركز التاسع عشر بنفس الرصيد، وكومو في المركز العشرين برصيد 7 نقاط.

يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم تقاربًا كبيرًا بين الفرق في المراكز المتقدمة، مما يجعل المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية محتدمة، وينتظر عودة المنافسات بعد التوقف الدولي لمتابعة هذا السباق المثير.