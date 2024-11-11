التنسيقية في أسبوع.. مائدة مستديرة لمناقشة خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. وورشة عمل بعنوان "حقوق الإنسان والآليات الدولية"

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة "ب".

وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.. وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.

كما عقدت التنسيقية، ورشة عمل حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية، وإعادة تشكيل اللجان النوعية.. واستضافت ورشة العمل، الخبير والمدرب الدولي رضا عبدالعزيز.

أدارت الورشة د.نيفين إسكندر، عضو لجنة حقوق الإنسان، والكاتب الصحفي سلمان إسماعيل، عضو لجنتي الحوار السياسي وحقوق الإنسان.. وحضر الورشة من أعضاء التنسيقية، محمد أمين، وإيمان عبد الصمد، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وأحمد منوفي، وعلي قاعود، وماهر الفضالي، وحسن هجرس، وقمر أسامة.

وخلال الأسبوع الماضي، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي عقد في مصر تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، بداية من حفل الافتتاح وصولًا للحفل الختامي،

و شارك د.حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كمتحدث في الجلسة الخاصة بتجربة برنامج التنمية المحلية الممول جزئيًا من البنك الدولي في محافظة قنا، والتي شهدت مناقشة أبرز المشروعات التى تم تنفيذها في مجال البنية التحتية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ودعم التكتلات الاقتصادية داخل المحافظة، بالإضافة إلى الممارسات التي يمكن تعميمها من خلال خبرة محافظة قنا في مجال التخطيط المحلي التشاركي وجلسات التشاور مع المواطنين.

كما شارك بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، كمتحدث في جلسة "رفاهية الإنسان في العصر الرقمي - تجربة محافظة بني سويف".

وفي سياق متصل عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٤، وذلك بحضور ممثلين من لجنتي العلاقات الخارجية و إدارة الحملات الانتخابية، وأعضاء من التنسيقية.. واختتمت الغرفة أعمالها بعد رصد وتحليل سير العملية الانتخابية.

وعقدت الغرفة باستخدام أحدث التقنيات والربط الإلكتروني بالتزامن اللحظي مع مؤشرات الأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية، ورصدت الغرفة آخر استطلاعات الرأي والمؤشرات الأولية لكل ولاية، وكافة التصريحات والأخبار المتعلقة بالانتخابات والمرشحين وفرق حملاتهم الانتخابية باستخدام الذكاء الاصطناعي ورصد وتحليل سير العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وصولًا لنتيجة الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مثمنة هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، والتي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية ، والمنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت التنسيقية المجتمع الدولي باطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحثت التنسيقية مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام الذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين ، وبلغوا نحو ٥٢ دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.

وخلال الأسبوع الماضي شارك وفد من التنسيقية، في زيارة ميدانية إلى منطقة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بناءً على دعوة من السفارة الصينية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وشارك الوفد في جلسة نقاشية، بحضور ممثلي السفارة الصينية والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة تيدا وشركتي Jushi لإنتاج الألياف الضوئية وMidea لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما قام الوفد بزيارة المعرض الذي تم تنظيمه داخل المنطقة، حيث تضمن شرح للتوسعات الجديدة لمنطقة «تيدا» فضلًا عن قصص نجاح الشركات العاملة بها ، وضم وفد التنسيقية كُلًا من ريم القاضي، ومصطفي جبر وباسم لطفي.

فيما شارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الثانية لمنتدى الدوحة البرلماني للشباب، ممثلا لبرلمان البحر المتوسط، والتي انعقدت بعنوان: "تعزيز وجهات نظر الشباب في الاستجابات البرلمانية للإرهاب والتطرف العنيف" ، وحملت وقائع الجلسة الثانية عنوان: "فهم الاستغلال الإرهابي والمتطرف العنيف لألعاب الفيديو عبر الإنترنت".

وشاركت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، في زيارته إلى جمهورية صربيا.. والتقى الوفد، الكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وعقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في صربيا.

كما زار الوفد البرلماني، الجمعية الوطنية الصربية، والتقى رئيسة الجمعية آنا برنابيتش، وتم الإعلان عن تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية ٢٠٢٤ بين مجلس الشيوخ المصري والجمعية الوطنية الصربية، لتوطيد التعاون المشترك وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي في عدة مجالات: أهمها الزراعة، الطاقة، السياحة، وتم الاتفاق على تنظيم اجتماعات منتظمة لتعزيز التعاون الثنائي.

كما شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال الذي أقامه مكتب الدفاع بالسفارة المصرية في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، بمناسبة مرور ٥١ عامًا على حرب أكتوبر المجيدة بحضور السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو ولفيف من القيادات العسكرية بحلف الناتو وحلف شمال الأطلنطي ووزارة الدفاع البلجيكية وعدد من أعضاء الجالية المصرية، وذلك بناءً على دعوة من العميد طارق صلاح، الملحق العسكري المصري في بلجيكا.

وعلى هامش الاحتفال، التقى النائب محمود القط بعدد من رموز الجالية المصرية في بلجيكا، وتم مناقشة التحديات التي تواجه دول العالم أجمع ومنها مصر، وعبر أعضاء الجالية عن دعمهم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفهم خلف مصر في جميع المحافل الدولية، كما زار النائب محمود القط، مقر البرلمان الأوروبي واطلع على الجلسات العامة وكيفية إدارتها.

وفي سياق متصل في سياق اخر نصبت الجمعية البرلمانية الأورثوزوكسية، النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوًا بالأمانة الدولية للجمعية، كأول مصرية تصل للمقعد منذ الإعلان عن إنشاء الجمعية منذ ٣٢ عامًا، وذلك بناءً على مساهماتها الدائمة في الجمعية ونشاطاتها في أعمال الاجتماعات الدورية.. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الدوري في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، عقب تصعيد أحد الأعضاء ليصبح رئيسا للجمعية.

فيما واصلت التنسيقية عقد اجتماعاتها الداخلية، حيث عقد مركز بناء الكوادر ولجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان وخدمات الأعضاء والتنمية البشرية، عدد من اجتماعات لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المُقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة.