رئيس وزراء يودع السلطة بعد خسارته في الانتخابات التشريعية

اعترف رئيس وزراء موريشيوس المنتهية ولايته، برافيند كومار جوجنوث، بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد، مشيرًا إلى أن المواطنين اختاروا فريقًا آخر.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لفريق الحكومة الجديد. وأضاف أنه سيغادر منصبه بعد أن أمضى فترتين في السلطة.

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، التي تجري لاختيار 62 من أصل 70 عضوًا في البرلمان، فيما سيتم تعيين الأعضاء المتبقين. هذه الانتخابات تأتي بعد حل البرلمان في أكتوبر الماضي، في محاولة من جوجنوث للتمديد في السلطة.