إعدام 450 كيلو أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن استمرار حملات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمنشآت الغذائية بناء على تعليمات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي و آمن للمواطنين .

قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية اليوم بعمل حملة مرور على الثلاجات والمخازن والمحال العامة بأماكن متفرقة من بندر ومدينة دمياط حيث تم المرور على ٣٨ منشأة ، ٢٦ منشأة تدار بدون ترخيص وتم التوصية بغلقها إداريًا ، وتم تحرير ٥٠ محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة ، وتم اعدام ٤٥٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وقام المرور بضبط ٤٠٠ كيلو منتجات ألبان عبارة عن أجبان مبشورة مجهولة المصدر حيث تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم سحب ٨ عينات لفحصها بالمعمل المشترك .

قامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بقيادة لجنة مكبره مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية و التطعيمات و الترصد و صحة البيئة و مراقبة الأغذية ) وادارات مكافحة الأمراض المتوطنة وادارات الرعاية الأساسية و مكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة و الرعاية الاساسية و الصيدلة و الامومة و الطفولة و التمريض ، رافقها فيها الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي اثناء المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى .

قامت اللجنة بمرور مكبر على الوحدات الصحية بكفر البطيخ و القيام بفحص شامل تضمن المرور على و حصر السلبيات و تلافى بعضها اثناء المرور.

عقب ذلك اجتماع مكبر ضم فريق اشراف المديرية و فريق اشراف ادارة كفر البطيخ فى حضور الدكتورة مى الدياسطي مدير ادارة كفر البطيخ الصحية .

حيث تم عرض جميع السلبيات وعمل خطة زمنية لتلافيها و حصر جميع التحديات والمشكلات لعرضها على وكيل الوزارة .