إيرادات "Venom 3" تقترب من 400 مليون دولار

يواصل فيلم الخيال العلمي والأكشن “Venom: The Last Dance” للنجم توم هاردي، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أكثر من أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 394.2 مليون دولار، جمع منها 114.8 مليونا في السينمات الأمريكية و279.4 مليونا في السوق الأجنبية.

تدور أحداث الجزء الثالث والأخير من “Venom: The Last Dance” حول رحلة هروب (إيدي بروك وفينوم / توم هاردي) وسط تعرضهما للمطاردة من قبل عالميهما ومحصارتهما من كل جانب، حيث يجب على الثنائي اتخاذ قرار مدمر من شأنه أن يسدل الستار على رقصة فينوم وإيدي الأخيرة. صدر الجزء الأول في عام 2018، وبلغت إيراداته الإجمالية 855 مليون دولار، فيما صدر الجزء الثاني عام 2021، وحقق 506 مليون دولار عالميًا.

تدور أحداث السلسلة حول (إيدي بروك، فينوم / توم هاردي)، واحد من أكثر شخصيات عالم (مارفل) غموضًا وتعقيدًا وشرًا. كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، فقد كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.