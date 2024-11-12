العثور على جثة مسن داخل شقته في الدقهلية

عثر عدد من الأهالي بشارع المستشفى العام" المنصورة التخصصي" بنطاق قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص في العقد السادس من عمره في حالة تحلل كامل كونه يعيش بمفرده، ويعاني من عدة أمراض مزمنة وجرى إيداع الجثمان بثلاجة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بنطاق دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ بالفحص تبين أن الجثة متحللة من 5 أيام تقريبا لشخص يدعى محمد عرفات أبو السعود الهوارى، 58 عامًا مقيم المنصورة.

وتوصلت تحريات المباحث أن المتوفى يسكن الشقة بمفرده، ولم يظهر منذ قرابة 5 أيام، ويعاني من عدة أمراض مزمنة.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.